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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تغريم 727 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة في بني سويف

السبت 09/يناير/2021 - 12:56 م
الكمامة
الكمامة
بنى سويف - محمد حفيظ
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شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، على أهمية استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية والتي بدأ سريانها في الثالث من الشهر الجاري، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

جاء ذلك خلال استعراض غنيم لتقرير بشأن متابعة الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال تطبيق التدابير الاحترازية الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت، تنفيذًا لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021.

وبحسب التقرير، فقد تم على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية، تحرير 746 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بواقع 727 محضرًا للأفراد، بالإضافة إلى تحرير 19 محاضر للمنشآت والمحال التجارية لمخالفتها الإجراءات الوقائية، فيما تم فض 92 سوقا وسويقية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بجانب فض 11 سرادقا لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق 13 مركزا للدروس الخصوصية، بجانب قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف بغلق 149 محل ومنشأة تجارية بدائرة الوحدة المحلية.

وطالب محافظ بني سويف المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع،مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين

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