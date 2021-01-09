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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

المصري: «مستقبل مصر» يساهم يؤمن الاحتياجات من المنتجات الزراعية

السبت 09/يناير/2021 - 12:56 م
النائب إبراهيم المصري،
النائب إبراهيم المصري، عضو مجلس النواب
عائشة حسن
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أشاد النائب إبراهيم المصري، عضو مجلس النواب، بتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية.

وأكد المصري، في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي القطاع الزراعي اهتماما كبيرا منذ عام 2014، وهو ما ظهر من افتتاحات ومشاريع الزراعة التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على دعم قطاع الزراعة ومشروعات التوسع الأفقي في ربوع مصر، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان، خطوة جديدة نحو إنجازات القطاع الزراعي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بالاضافه إلى سد الفجوة في السوق المحلى ما بين الانتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الاجنبية لصالح الاقتصاد القومى للدولة، بالاضافة الى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخرى غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.

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