تشييع جثمان زوجين توفيا خلال 10 دقائق بالمحلة (صور)

شيع أهالي منطقة الترعة بالمحلة الكبرى جثمان زوج وزوجته توفيا، أمس الجمعة، كان الزوج توفى حزنا على فراق زوجته بعد وفاتها بـ 10 دقائق، عقب دخوله غرفة النوم الخاصة بهما أثناء محاولته لاستيقاظ زوجته من النوم والاطمئنان على حالتها الصحية.وقال الجيران إن الزوجة كانت مريضة منذ 5 أشهر بأمراض القلب والسكر وحدثت لها مضاعفات صحية وتم بتر أحد قدميها، وبدأت الحالة الصحية تسوء لها يوم بعد يوم حتى أصيبت القدم الأخرى ووجه الأطباء ببترها خلال أيام.وأضاف الجيران أن الزوجة تدهورت حالتها الصحية وفى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، دخل الزوج ويدعى " محمد. ا" ا " ويبلغ من العمر 77 عاما لاطمئنان على زوجته وتدعى " سونة.م. ا" وشهرتها" أم نجلاء" وتبلغ من العمر 72 عاما، على فراش الزوجية وحاول إيقاظها من النوم لكن وجدها فارقت الحياة، وعقب التأكد من وفاة زوجته دخل في نوبة بكاء وأصيب بمرحلة من الانهيار وفقد أعصابه ثم فارق الحياة مغشيا على الأرض بعد 10 دقائق من وفاة زوجته حزنا على رفيقة حياته وأم أولادها وعشرة عمره.وكشف الجيران أن الزوجة لديها من الأبناء ثلاثة أكبرهم يبلغ من العمر 47 عاما وأصفرهم 40 عاما.