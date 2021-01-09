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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: مستعدون لـ الحج وننظر قرار المملكة باستئناف رحلات الموسم الجديد

السبت 09/يناير/2021 - 12:51 م
الحج
الحج
ولاء جمال
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أكد أيمن عبد الموجود مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني – رئيس مؤسسة الحج والعمرة، أن الوزارة أنهت الاستعداد لموسم حج 2021، وفى انتظار قرار المملكة العربية السعودية باستئناف الموسم الجديد للحج، والذى توقف العام الماضي بسبب حاجة كورونا.

وأضاف عبد الموجود فى تصريحات للدستور، أن الرؤية لم تتضح حتى الآن حول الحصة التى سيتم تخصيصها للوزارة وهل ستكون نفس العدد أم أقل طبقا لإجراءات التباعد الاجتماعي، وأيضا الاتفاق على الفنادق وسكن الحجاج وهل ستكون هناك شروط معينة للسن والصحة والإجراءات والتطعيمات وغيرها جميعها تتم من خلال مباحثات وتعليمات الطرفين عن طريق مسار إلكتروني يساعد فى اختيار الحجاج.

وأشار إلى أنه اختيار 270 من خلال لجنة تم تشكيلها للمقابلات الشخصية تضم عدة جهات منهم الأطباء والإفتاء.

من جانبه، أكد الدكتور طلعت عبد القوى، أنه بعد إعلان وزارة الداخلية السعودية بفتح الحدود أمام حركة السفر إلى خارج المملكة والعودة إليها بدء من يوم 31 مارس 2021 مع استمرار الإجراءات الاحترازية، ينتظر الاتحاد تحديد المملكة للقواعد التي سيتم العمل من خلالها للأعداد المطلوب سفرها لتأدية فريضة الحج هذا العام، وبناء عليه سيكون هناك الأولوية لقائمة الأعداد التي تقدمت للحج وتم اختيارها العام الماضي ولم تؤدي الفريضة وبلغ عددها 30 ألف شخص.

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