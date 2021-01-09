ترشيح مي سليم لبطولة «كوفيد 25»

رشحت شركة سينرجي المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد "كوفيد 25"للنجم يوسف الشريف الفنانة مي سليم للمشاركة في بطولة العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وتجري الشركة اجتماعات مكثفة مع يوسف الشريف والمخرج أحمد نادر جلال للاستقرار على أبطال المسلسل لانهاء تعاقداتهم وتحديد موعد نهائي للتصوير خاصة مع ضيق الوقت واقتراب الموسم الرمضاني.وانتهت الاستايلست المؤلفة إنجي علاء من كتابة 25 حلقة من المسلسل.على جانب آخر، تستعد مي سليم للسفر إلى لبنان لتصوير مشاهدها في المسلسل الدرامي الجديد "لحم غزال" والمقرر أن تشارك به الفنانة غادة عبد الرازق في الموسم الرمضاني المقبل وسيتم عرضه بشكل حصري على شبكة قنوات mbc.