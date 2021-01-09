كسر بخط مياه بمنطقة حوض 18 في الأقصر

تلقت غرفة عمليات محافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، إخطارا يفيد بانقطاع المياه عن منطقة حوض 18 بمدينة الأقصر، لوجود كسر بخط المياه بالمنطقة.على الفور كلف محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، كلا من العميد يحيى أبوزيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بسرعة التنسيق واتخاذ اللازم نحو إصلاح العطل وعودة خدمة المياه للمواطنين بالمنطقة، وجاري المتابعة.