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السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كسر بخط مياه بمنطقة حوض 18 في الأقصر

السبت 09/يناير/2021 - 12:48 م
كسر خط مياه
كسر خط مياه
هدى الأمير
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تلقت غرفة عمليات محافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، إخطارا يفيد بانقطاع المياه عن منطقة حوض 18 بمدينة الأقصر، لوجود كسر بخط المياه بالمنطقة.

على الفور كلف محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، كلا من العميد يحيى أبوزيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بسرعة التنسيق واتخاذ اللازم نحو إصلاح العطل وعودة خدمة المياه للمواطنين بالمنطقة، وجاري المتابعة.

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