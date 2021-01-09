«حياة كريمة» توزع 14 ألف كرتونة مواد غذائية بـ«رد الجميل» في أسيوط

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "رد الجميل"، بمحافظة أسيوط، وتعد هي إحدى مبادرات المؤسسة، يُستهدف فيها قرى مبادرة حياة كريمة وغيرها في إطار قاعدة بيانات الأسر الأكثر احتياجا.ومن المقرر أن توزع مؤسسة "حياة كريمة"، من خلال المبادرة 14 ألف صندوق مواد غذائية داخل قرى محافظة أسيوط، ضمن خطة المؤسسة لتوزيع عشرات الالاف من صناديق المواد الغذائية في محافظات مصر هذا الشتاء.يقوم على المبادرة شباب البرنامج الرئاسي أعضاء مؤسسة حياة كريمة بأسيوط، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والمحافظة ومجالس المدن.