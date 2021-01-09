نائب محافظ القاهرة يزور مستشفى الزاوية الحمراء العام

زار صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء، مستشفى الزاوية الحمراء العام، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين وحضور كافة الأطقم الطبية بكامل طاقتها والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كما قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء بتفقد المخبز الآلي بحى الزاوية الحمراء، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز.وأكد نائب محافظ القاهرة خلال جولته على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.