الأرصاد: غدًا طقس مائل للدفء وشبورة كثيفة.. والقاهرة 22 درجة
السبت 09/يناير/2021 - 12:40 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا الأحد، نهارا مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة.
ويكون طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
أما حالة الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، أمطار خفيفة 30% تقريبا على حلايب وشلاتين
أما الشبورة المائية تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
الإسكندرية 22 12
وادى النطرون 22 12
طنطا 22 14
شبين الكوم 22 14
دمنهور 22 14
بلطيم 22 14
مطروح 21 10
السلوم 23 11
سيوة 23 10
بورسعيد 21 16
دمياط 21 16
الزقازيق 22 14
المنصورة 22 13
الاسماعيلية 23 12
السويس 22 13
العريش 22 12
رفح 22 11
رأس سدر 25 12
نخل 21 04
نويبع 26 19
طابا 24 16
كاترين 17 07
الطور 26 13
شرم الشيخ 26 18
الغردقة 27 16
مرسى علم 25 15
الفيوم 23 12
بنى سويف 23 12
المنيا 24 10
أسيوط 25 11
سوهاج 26 10
قنا 27 10
الأقصر 28 10
أسوان 28 11
ادفو 28 12
أبوسمبل 27 14
الوادى الجديد 28 11
شلاتين 29 19
ابو رماد 28 18
حلايب 26 20
رأس حدربة 26 19
ويكون طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
أما حالة الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، أمطار خفيفة 30% تقريبا على حلايب وشلاتين
أما الشبورة المائية تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
الإسكندرية 22 12
وادى النطرون 22 12
طنطا 22 14
شبين الكوم 22 14
دمنهور 22 14
بلطيم 22 14
مطروح 21 10
السلوم 23 11
سيوة 23 10
بورسعيد 21 16
دمياط 21 16
الزقازيق 22 14
المنصورة 22 13
الاسماعيلية 23 12
السويس 22 13
العريش 22 12
رفح 22 11
رأس سدر 25 12
نخل 21 04
نويبع 26 19
طابا 24 16
كاترين 17 07
الطور 26 13
شرم الشيخ 26 18
الغردقة 27 16
مرسى علم 25 15
الفيوم 23 12
بنى سويف 23 12
المنيا 24 10
أسيوط 25 11
سوهاج 26 10
قنا 27 10
الأقصر 28 10
أسوان 28 11
ادفو 28 12
أبوسمبل 27 14
الوادى الجديد 28 11
شلاتين 29 19
ابو رماد 28 18
حلايب 26 20
رأس حدربة 26 19