الأرصاد: غدًا طقس مائل للدفء وشبورة كثيفة.. والقاهرة 22 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا الأحد، نهارا مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة.ويكون طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.أما حالة الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، أمطار خفيفة 30% تقريبا على حلايب وشلاتينأما الشبورة المائية تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 22 14الإسكندرية 22 12وادى النطرون 22 12طنطا 22 14شبين الكوم 22 14دمنهور 22 14بلطيم 22 14مطروح 21 10السلوم 23 11سيوة 23 10بورسعيد 21 16دمياط 21 16الزقازيق 22 14المنصورة 22 13الاسماعيلية 23 12السويس 22 13العريش 22 12رفح 22 11رأس سدر 25 12نخل 21 04نويبع 26 19طابا 24 16كاترين 17 07الطور 26 13شرم الشيخ 26 18الغردقة 27 16مرسى علم 25 15الفيوم 23 12بنى سويف 23 12المنيا 24 10أسيوط 25 11سوهاج 26 10قنا 27 10الأقصر 28 10أسوان 28 11ادفو 28 12أبوسمبل 27 14الوادى الجديد 28 11شلاتين 29 19ابو رماد 28 18حلايب 26 20رأس حدربة 26 19