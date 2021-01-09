سقوط مزور بشهر عقاري في قبضة أمن الإسماعيلية

ألقت مديرية أمن الإسماعيلية القبض على صراف خزينة بمكتب شهر عقاري، وهارب من 5 سنوات سجن بتهمة التزوير.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد رشاد الغمراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "ا.م.م" 43 سنة، ويعمل صراف خزينة بمكتب شهر عقاري، وهارب من حكم قضائي بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 8358 لسنة 2019.وتم التحفظ على المتهم، وحرر محضر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، يذكر أن محافظة الإسماعيلية، تشن حملات مكثفة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية، في مختلف أنحاء المحافظة.