«الشبورة» تحول وجهة 6 رحلات بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تأخر وصول وإقلاع عدد كبير من الرحلات الدولية بسبب الضباب والشبورة المائية الكثيفة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، وتأثرت بها حركة إقلاع وهبوط الطائرات فوق مطار القاهرة وبعض المطارات الداخلية، ولجأ عدد كبير من الرحلات الدولية أيضا لتغيير مسارها والهبوط هناك تفاديا لسوء الأحوال الجوية.وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي عن أن هناك 6 رحلات دولية حولت هبوط رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، بسبب انعدام الرؤية فوق مهبط مطار القاهرة مع الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث لجأت رحلة مصر للطيران القادمة من الرياض إلى الهبوط في شرم الشيخ، وأيضا رحلة طيران العربية القادمة من لبنان، فيما حولت رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا هبوطها من مطار القاهرة إلى مطار الغردقة الدولي، وأيضا رحلة إير كايرو القادمة من الرياض.وأشارت المصادر المطلعة إلى أن رحلة الخطوط التركية القادمة من مطار اسطنبول، صباح اليوم، اضطرت إلى تحويل مسارها تمامًا أثناء طريقها إلى القاهرة، وعاودت الهبوط بمطار مدينة أنطاليا لحين تحسن الأحول الجوية، فيما ألغت خطوط الإمارات وصول رحلتها القادمة من دبي، والتي كان مقررا لها أن تصل في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولجأت الخطوط الإثيوبية إلى إلغاء رحلتها أيضا لأسباب الطقس.أوضحت المصادر المطلعة أن غالبية الرحلات المقرر إقلاعها في الساعات الأولى من صباح اليوم أجّلت جميعها الإقلاع من القاهرة لحين تحسن الأحوال الجوية، وأقلعت قبل ساعات قليلة إلى وجهاتها الدولية.