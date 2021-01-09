نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بالزاوية الحمراء

قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء بزيارة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الزاوية الحمراء لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.وأكد نائب محافظ القاهرة على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة.كما قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء بزيارة لمركز شباب الزاوية الحمراء، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والأنشطة المقدمة داخل المركز والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.