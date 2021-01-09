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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بيلوسي» تدعو لعدم طاعة ترامب.. وصحيفة تصف الخطوة بالانقلاب

السبت 09/يناير/2021 - 12:38 م
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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في ظل استمرار تداعيات ليلة اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، غفل العديد من المراقبين عن الخطوة التى اتخذتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.

وأعلنت بيلوسى أنها تحدثت مع الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة عن اتخاذ إجراءات احترازية لمنع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من القيام بأعمال عسكرية عدائية أو إطلاق أسلحة نووية.

وأفاد مصدر مطلع بأن بيلوسي أبلغت أعضاء في مؤتمر عبر الهاتف مع الديمقراطيين أنها تلقت تطمينات من ميلي بأن هناك إجراءات حماية متبعة لاستخدام الأسلحة النووية، وفقا لوكالة رويترز.

وسلط اتصال بيلوسي بميلي، الضوء على قانونية وشرعية مثل تلك الخطوة والطلب أيضا.

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال، أن هذا الاتصال انتهاك لمبدأ فصل السلطات، وقالت في افتتاحيتها اليوم السبت، إن ما تفعله بيلوسي يعتبر انقلابا صغيرا من خلال تشجيع بعض القيادات على عصيان الرئيس أو حتى وقف صلاحياته.

وأكدت الصحيفة أنه لا يحق لبيلوسي أن تبلغ هيئة الأركان المشتركة بعدم إطاعة الرئيس.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه لا يوجد في الدستور الأمريكي بند يسمح لرئيسة مجلس النواب بالتدخل في سلسلة القيادة العسكرية لحماية العالم من الرئيس.

يذكر أن النواب الديمقراطيين يقودون حملة من أجل إقالة ترامب ومساءلته بعد اقتحام عدد من أنصاره أروقة الكابيتول، الأربعاء الماضى، أسفرت عن مصرع 5 أشخاص، بينهم امرأة وضابط شرطة.

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