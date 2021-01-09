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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد ومكان جنازة الوسيقار خالد فؤاد

السبت 09/يناير/2021 - 12:36 م
الموسيقار خالد فؤاد
الموسيقار خالد فؤاد
محمد قدري
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كشف عمر خالد نجل الموسيقار خالد فؤاد عن موعد ومكان جنازة والده الموسيقار الراحل الذي غاب عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتقام مراسم صلاة الجنازة خلال الوقت الحالي حيث كتب عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في المقابر بعد بوابات العين السخنة بـ ٥ كيلو وشكر الله سعيكم" وأرفق موقع المقابر على جوجل مابس.

وكانت المطربة مي فاروق أعلنت خبر خبر وفاة الموسيقار الكبير خالد فؤاد، عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية.

يذكر أن خالد فؤاد موسيقار وقائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لكبار النجوم ولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية منها بنت من شبرا وسهرة شريعي وعفاريت السيالة وريا وسكينة وألف ليلة وليلة ويوم الكرامة وأحلام عادية وعدد من الأعمال الدرامية والفنية لكبار المطربين.

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