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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«نينوى» للنشر تصدر كتاب «نساء فى غرفة فرجينيا وولف»

السبت 09/يناير/2021 - 12:56 م
سعاد العنزي
سعاد العنزي
نضال ممدوح
طباعة
صدر حديثًا عن دار نينوي للدراسات والنشر، كتاب "نساء في غرفة فرجينيا وولف" للدكتورة سعاد العنزي، أستاذة النقد الأدبي الحديث بجامعة الكويت.

تذهب "العنزي" في مقدمتها للكتاب إلي أنها درست فيه حياة كل من فرجينيا وولف ومي زيادة ورؤيتهما النسوية المبكرة في نقد أدب المرأة، لا تهدف هذه الدراسة لمناقشة جهود الحركات النسائية الغربية والعربية بشكل عام، بل تهدف إلى قراءة جهود ناقدتين تم تجاهل جهودهن النقدية في الوطن العربي لأسباب مختلفة ومتعددة منها ما يتعلق بذكورية الثقافة العربية.

وفي الخاتمة توضح الباحثة أن هذا الكتاب بدأ بتساؤل مهم عن العلاقة التي من الممكن أن تجمع بين "وولف وزيادة"، وناقشت مقدمته بعضا من المناطق المشتركة بين الكاتبتين، صحيح أنهما تنتميان لنفس العصر، حيث ولدتا وتوفيتا في نفس السنوات، ولكن الأولى "وولف" تنتمي لثقافة ولغة وفكر المستعمر، فيما كانت "مي زيادة" تنتمي لواحدة من الشعوب المستعمرة، الأمة العربية ومع هذا، نجدهما ناهضتا الاستعمار بكل أشكاله، أما على مستوى هويتهما الفردية، فكانت نقاط الالتقاء كثيرة، أهمها الصدمة التي عاشها كل منهما على اختلاف تفاصيلها أدت إلى نتيجة واحدة هي الموت: انتحار فرجينيا وولف، وانعزال مي زيادة عن الفضاء العام وصولا إلى الموت، بإمكان المرء القول إن صدمتهما انبثقت من قلب أنوثتهما.

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