حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

نشب حريق ضخم في كافيه بمدينة دمياط الجديدة، اليوم السبت، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في الكافيه وتصاعد ألسنتها والأدخنة وسط حالة من الذعر.تم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجرى الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر.