ضبط 130 طن مواد غذائية مجهولة المصدر فى مخزنين بالقاهرة

نجحت مباحث تموين القاهرة في ضبط مخزنين بالقاهرة بداخلهما كمية كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر.تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وبحوزته 54٫440 طن أرز مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.كما تم ضبط مدير مخزن جملة تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية- كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لإدارته المخزن بدون ترخيص وبحوزته 25 طن أرز، 50 طن سكر، 11460 زجاجة خل طعام، 8100 عبوة جبن، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.بمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المخزنين بدون ترخيص وحيازتهما المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.