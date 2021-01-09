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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

حبس مسؤول شركة غازات صناعية في مدينة نصر لاحتكاره أسطوانات الأكسجين

السبت 09/يناير/2021 - 12:31 م
أسطوانات الأكسجين
أسطوانات الأكسجين
حسام التمساح
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أمرت نيابة مدينة نصر بحبس المسؤول عن شركة الغازات الصناعية في مدينة نصر، لاتهامه بتجميع كميات كبيرة من أسطوانات غاز الأكسجين تستخدم لعلاج مصابي فيروس كورونا بقصد التصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت قوات الأمن بداخل الشركة على 10 أسطوانات غاز الأكسجين مختلفة الأحجام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، حرر محضر بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة.

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