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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وسائل إعلام: فقد الاتصال بطائرة إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

السبت 09/يناير/2021 - 12:31 م
طائرة إندونيسية
طائرة إندونيسية
أحمد عاشور
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أعلنت وسائل إعلام إندونيسية، صباح اليوم السبت، عن فقد الاتصال بطائرة إندونيسية بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وذكرت وسائل الإعلام أن الطائرة من طراز Boeing 737-500 تابعة لشركة Sriwijaya، وقد تحركت فرق الإنقاذ للبحث عن تلك الطائرة وما إذا كانت قد سقطت أم هناك عطل فني جعلها تفقد الاتصال.

ولم تذكر وسائل الإعلام عن أي تفاصيل لتلك الحادثة.

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