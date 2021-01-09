قطع المياة 12 ساعة عن طنطا اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، عن قطع المياه عن مناطق حي أول طنطا، لمدة 12 ساعة، من السابعة مساء اليوم السبت حتى السابعة من صباح غد الأحد.وأوضح المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن قطع المياه عن مناطق حي أول طنطا خلال تلك الفترة الزمنية، يأتي لاستكمال أعمال ربط الخطوط الجديدة بمحطتى رفع كفرعصام وبطرس بمدينة طنطا.وأشار رئيس الشركة، إلى إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني "فوري"، لتحصيل فواتير استهلاك المياه بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة للتسهيل على المواطنين لإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة للشحن للعدادات المسبقة الدفع من خلال أقرب ماكينة" فوري"، دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع، وأيضا يمكن للعميل الشحن بأي قيمة لإعادة تهيئة الكارت الخاص به للاستخدام.