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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني: صندوق تحفيز المنتجات المحلية يسهم في تصنيع السيارات محليا

السبت 09/يناير/2021 - 12:18 م
النائب أحمد حلمي
النائب أحمد حلمي الشريف
أشرف لاشين
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أشاد النائب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، التي أكدت فيها أن الحكومة تسعى حاليا لتقديم التشريع القانوني الخاص بصندوق تحفيز المنتجات المحلية للبرلمان في أولي دورته التي ستعقد لسرعة إقراره، والذي سيكون النواة الأولى لاستراتجية صناعة السيارات.

وقال الشريف، في بيان اليوم، إن صناعة السيارات مكلفة للغاية وتحتاج بالفعل إلى وجود صندوق مالي لتشجيع وتحفيز الصناعات المحلية التى تدخل فى صناعة السيارات، مشيدًا بتأكيد الدكتورة نيفين جامع بأهمية العمل على انتعاش صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى ضوء مبادرة تحويل وإحلال السيارات للعمل بتكنولوجيا الغاز الطبيعى، وتأكيدها أن الصناعة من ضمن الصناعات التي تسعي الدولة لإحيائها من خلال وضع استراتجية لتصنيع السيارات محليا تبدأ أول خطواتها باقرار صندوق لتحفيز المنتجات المحلية لتحصيل رسوم خضراء لدعم عدد من الصناعات المحلية علي رأسها صناعة السيارات.

وطالب النائب الحكومة الإسراع فى تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات محليًا، خاصة أن مصر تمتلك المقومات الطبيعية والبشرية لإعادة إحياء صناعة السيارات، مؤكدًا ضرورة العمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يضمن أن تكون مصر مركزًا إقليميًا كبيرًا لصناعة وتصدير السيادات لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة وللأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

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