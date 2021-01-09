ضبط 420 مخالفة إشغال طريق بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى تم تنفيذها لرفع الإشغالات والتصدي للتعديات على الطريق العام.وأسفرت تلك الحملات التى جاءت بالتعاون مع شرطة المرافق برئاسة العميد أشرف الصعيدى والوحدات المحلية لمراكز ومدن دمياط وفارسكور، كفر البطيخ وكفر سعد ومدينة رأس البر، وبحضور النقيب طارق أنور رئيس عمليات مدينة دمياط وممثلى الأجهزة التنفيذية، عن تحرير ٤٦٩ محضرا لرصد مخالفات إشغال وبائع متجول وكذا مخالفات بيئية، فضلًا عن تنفيذ الإزالة الفورية لعدد ٤٢٠ مخالفة.على جانب آخر، تمكنت شرطة المرافق والوحدة المحلية بدمياط برئاسة حازم حواس من فض سوق الجمعة العشوائية بمنطقة المحور التى تعد مخالفة للقرارات والتدابير الوقائية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة أزمة كورونا.