من هو مغني الراب الأمريكي ديرون يزر الذي توفي بأزمة قلبية؟

توفى مغنى الراب الأمريكي ديرون يزر، اليوم السبت، إثر تعرضه لأزمة قلبية في منزله عن عمر يناهز الـ 55 عاما.وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن مطرب الراب الراحل:- شارك مغنى الراب الراحل ببطولة المسلسل التلفزيونى الشهير "ER" طوال فترة عرضه على مدار 15 عاما، وحظى بجماهيرية عريضة فى الولايات المتحدة.- خضع لعدة جراحات فى القلب فى العقد الماضي.- قال عنه شقيقه مارشاون: "لقد فقدنا صديقا عزيزا نادرا ما يعوض.. فكان واحدا من أكثر الرجال إبداعا وجاذبية على الإطلاق.. وقد ساعد فى إخراج الكثيرين إلى الموافق الإيجابية.. سأفتقده بشدة.. يرجى الصلاة من أجله".