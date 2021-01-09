حملات تموينية موسعة على مخابز البحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم السبت، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز أبو حمص.أسفرت الحملة عن ضبط 9 مخالفات تموينية بالمخابز منها 8 مخالفات نقص وزن يتراوح العجز بين 7 جم و14 جم، فى متوسط وزن الرغيف الواحد، ومخالفة توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهرى، وتم تحرير تقرير إثبات حالة للمخابز بالمخالفات.ويذكر أن مديرية التموين بالبحيرة، نفذت بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، أمس الجمعة، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي شبراخيت إيتاي البارود.وأسفرت الحملة في مركز إتياي البارود عن تحرير 8 محاضر نقص وزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 3 محاضر عدم إمساك سجلات الزيارات.كما أسفرت الحملة في مركز شبراخيت عن تحرير 6 محاضر لأصحاب المخابز منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن حتى 15 جراما، 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.