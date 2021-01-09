الإمارات تسجل قرابة 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، الكشف عن 2.998 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، حيث أجرت 168.770 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 227.702 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 5 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 702 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.264 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 203.660 حالة.