تخفيض قيمة المتر في مخالفات البناء بقنا

أعلن النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، إنه تم تخفيض سعر قيمة التصالح في مخالفات البناء حتى وصلت لـ57% في مركز أبوتشت شمالي المحافظة، وذلك بناءً على موافقة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.وأضاف عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، في بيان له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي - فيس بوك - إن تخفيض سعر المتر في مخالفات البناء بمركز أبوتشت شمالي المحافظة، سيتم تعميمه على باقي مراكز المحافظة المختلفة، موجهًا الشكر لمحافظ قنا على قراره.يذكر أن رئيس الوزراء قد مد العمل بقانون التصالح بمخالفات البناء وذلك لمدة 3 أشهر جديدة بعدما كان ينتهي في بداية يناير الجاري 2021.