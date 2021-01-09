إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "دمنهور، أبو حمص"، عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 1380 متر مربع بنطاق قرى دسونس أم دينار ونديبة بدمنهور، وإزالة حالة بمساحة 150 مترا بقرية المسين بالدلنجات، عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.