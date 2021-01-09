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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الصين تتصدى لقوانين أجنبية «غير مبررة» في مجال التجارة

السبت 09/يناير/2021 - 12:06 م
التجارة الصينية
التجارة الصينية
وكالات
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نشرت وزارة التجارة الصينية اليوم السبت، قواعد جديدة لمواجهة القوانين والقيود "غير المبررة" التي تفرضها دول أجنبية على الشركات الصينية والصينيين، في وقت يشهد تدهورا في العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن.

ونُشرت القواعد المتعلقة "بالتطبيق غير المبرر للتشريعات الأجنبية في الخارج" على موقع الوزارة، ووضعت "آلية عمل" لتقييم الآثار القانونية المترتبة على أحداث كهذه.

وبحسب الإشعار، فإنه يمكن لأي صيني أو أي شركة صينية تمنعها التشريعات الأجنبية من "الانخراط في الأنشطة الاعتيادية الاقتصادية أو التجارية أو ما يتعلق بذلك مع دولة أخرى أو مواطنيها" أن تبلغ وزارة التجارة بذلك في غضون 30 يوما.

وستعمل الوزارة بعد ذلك على تقييم الوضع وما إذا كان يشكل انتهاكا محتملا للقانون الدولي، وتأثيره على سيادة الصين وأمنها القومي وتأثيره على المواطنين الصينيين.

وقد تتخذ الحكومة الصينية أيضا "إجراءات مضادة ضرورية" للرد.

وتأتي القواعد الجديدة في وقت يشهد ردود فعل قوية من حكومات أجنبية ضد العديد من الشركات الصينية، وخاصة الحكومة الأمريكية.

ويختص المجلس بوضع الخطط والبرامج والأنظمة واللوائح الكفيلة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الرياضة في الدولة، والعمل على اقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم هذا القطاع في الدولة.

كما يشمل اختصاصات المجلس تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، وإصدار قرارات إشهار الجهات الرياضية، والبت في الشكاوى والتظلمات التي ترفع للهيئة من الجهات الرياضية في الدولة.

ويعمل المجلس كذلك على تنظيم وتطوير العمل في الهيئة من حيث اعتماد السياسات والاستراتيجيات العامة والنظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز دور مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية ورفع مستويات الكفاءة وتطوير المنظومة الإدارية الحكومية وتوفير أفضل الخدمات.

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