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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

مطران الروم الأرثوذكس يكشف عن نص الصلاة من أجل أطقم التمريض

السبت 09/يناير/2021 - 12:06 م
الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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أعلن الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الإعلامي لكنيسة الروم الأرثوذكس بمصر؛ عن نص صلاة الكنيسة من أجل أطقم التمريض.

وقال الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس في نص الصلاة: بارك يارب وأيّد كل الذين يعتنون بمحبة وتضحية بالمرضى حيثما وُجدوا، أكانوا في البيوت أم في المستشفيات، واحفظهم بنعمتك؛ لتكن يدك على أيديهم، أيدهم بمساعدة الأم الحنون العذراء مريم وقديسيك الأطباء العادمي الفضة أَبعد كل مرض وألم عن شعبك، وعلّمنا أن نثمّنَ الحياة والصحة كعطايا من لدُنِك.

وترأس البابا ثيؤدوروس الثانى بطريرك الروم الأرثوذكس قداس عيد الغطاس المجيد بكاتدرائية البشارة بالإسكندرية.

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