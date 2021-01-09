19 ألف جنيه زيادة في إعانة مرضى الدرن بشمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء، عن زيادة مبلغ الإعانة المخصصة لمرضى الدرن، من ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه للصرف منه على المرضى، مشيرة إلى أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية ستتولى توزيعه اعتبارا من الأسبوع القادم، حيث تم تجهيز قواعد وشروط الصرف لتوزيعها على الإخصائيين الاجتماعيين لتسهيل عملهم في خدمة المرضى.وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لمساعدتهم ودعمهم وتسهيل الخدمة الطبية لهم، مشيرا إلى أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب إنسانى، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية يعمل على مدار الساعة لخدمة المرضى غير القادرين.يذكر أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بعد عمل الأبحاث الاجتماعية لهم وزيارتهم منزليا، ويتم إعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية جزئيا وكليا (حسب الحالة)، إلى جانب توزيع الإعانات المالية المخصصة لبعض الفئات من المرضى.