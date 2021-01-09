رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

19 ألف جنيه زيادة في إعانة مرضى الدرن بشمال سيناء

السبت 09/يناير/2021 - 12:06 م
اموال
اموال
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء، عن زيادة مبلغ الإعانة المخصصة لمرضى الدرن، من ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه للصرف منه على المرضى، مشيرة إلى أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية ستتولى توزيعه اعتبارا من الأسبوع القادم، حيث تم تجهيز قواعد وشروط الصرف لتوزيعها على الإخصائيين الاجتماعيين لتسهيل عملهم في خدمة المرضى.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لمساعدتهم ودعمهم وتسهيل الخدمة الطبية لهم، مشيرا إلى أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب إنسانى، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية يعمل على مدار الساعة لخدمة المرضى غير القادرين.

يذكر أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بعد عمل الأبحاث الاجتماعية لهم وزيارتهم منزليا، ويتم إعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية جزئيا وكليا (حسب الحالة)، إلى جانب توزيع الإعانات المالية المخصصة لبعض الفئات من المرضى.

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

جريمة «الابن العاق».. قتل شقيقه وقيد والدته بسبب «تروسيكل» بالإسكندرية

مجموعة متزنة لـ «الأهلي» في دوري الأبطال.. والزمالك يصطدم بالترجي مجددًا

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

الصور

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

الأكثر قراءة

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

دراسة: بدانة النساء قبل الولادة تعرض أبناءها للعقم مستقبلًا

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

بعد إطلاقها.. التفاصيل الكاملة لمبادرة «اطبع ديجيتال»

«إحراق الكتب» يرصد محاولات التدمير المتعمد للمعرفة

افتتاح المعرض الجماعي «الخروج للنهار» في جاليري «مزاج»

صدور المجموعة القصصية «إكرام الأرملة دفنها» لأيمن جبر