بعد إطلاقها.. التفاصيل الكاملة لمبادرة «اطبع ديجيتال»

◄ أهداف المبادرة

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◄ كيفية تنفيذ المبادرة

◄ المستفيدون من مبادة "اطبع ديجيتال"

◄ مميزات وفوائد الطباعة الرقمية

في إطار خطتها الاستراتيجية لدعم الناشر المصري ومساعدته في عمليات التحول الرقمي، أطلقت لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين المصريين برئاسة المهندس علي عبد المنعم بالتعاون مع شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ومطابع الجزيرة انترناشيونال، وكبرى التوكيلات العالمية لماكينات الطباعة، مبادرة "اطبع ديجيتال".وخلال السطور التالية؛ يقدم "الدستور" كل ما تريد معرفته عن المبادرة:- تقديم منتج ثقافي مصري عالِ الجودة بتكلفة ممتازة.2- دعم الناشر المصري اقتصاديًا في مواجهة الأزمات الحالية التي تهدد صناعة النشر في مصر.3- الاستفادة من مميزات الطباعة الرقمية في صناعة النشر وهي: الطباعة حسب الطلب، عدم الحاجة لمساحات تخزينية، تقليل نفقات الطباعة والإنتاج، جودة طباعية أعلى، توفير الوقت والجهد اللازم للإنتاج، وإمكانية إنتاج عدد عناوين أكثر.1- تقدم مطابع الشروق والجزيرة انترناشيونال للناشرين المهتمين بالاشتراك في المبادرة نموذجا لتسعير وإنتاج الكتب الخاصى بهم، شاملا تكلفة الورق وذلك بأسعار تنافسية مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة العالمية للطباعة.2- يتم التواص بين دار النشر والمطبعتين للاتفاق على نظام العمل بينهما، واستيفاء الأوراق اللازمة.3- يتم تحديد العناوين من الناشرين وإرسالها إلى أي من المطبعتين لتنفيذ أوامر الطباعة.4- متابعة أوامر الشغل أونلاين من خلال حساب لكل ناشر على النظام الإلكتروني للمطبعة.5- يمكن انضمام أي مطبعة رقمية أخرى للمبادرة بشرط الالتزام الكامل بنفس معايير الجودة، والنظام التسعيري المتبع.1- دور النشر كبيرة الحجم والتي تحتاج عينات من إصداراتها بكميات قليلة.2- دور النشر متوسطة وصغيرة الحجم والتي تحتاج لطباعة كميات محدودة سواء لقياس الطلب على المنتج، أو للتواجد بكميات محددة أثناء المعارض.3- ناشري كتب الأطفال الملونة.1- الطباعة حسب الطلب.2- عدم الحاجة لمساحات تخزينية.3- تقليل نفقات الطباعة والإنتاج.4- جودة طباعية أعلى.5- توفير الوقت والجهد اللازم والإنتاج.6- إمكانية إنتاج عدد عناوين أكثر.ودعا اتحاد الناشرين المصريين جميع المطابع الرقمية الراغبة في الانضمام للمبادرة بالتواصل مع الاتحاد مع التأكيد على التزامها بالنظام التسعيري المتبع، وكذلك الجودة الفنية للكتب.