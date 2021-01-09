عطوة: تمثيل المرأة بمجلس النواب حدث استثنائي في الحياة النيابية

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تمثيل المرأة الذي وصل 25% من قوة المجلس، حدث استثنائي في الحياة النيابية، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 14 امرأة بمجلس النواب ضمن قائمة الـ28 شخصا المُعينين أمس بقرار جمهوري، ليصبح عدد نائبات المجلس القادم أكثر من 160 نائبة.وأضافت عطوة، أن هذه النسبة تمنح المرأة مكانة تستحقها، لتُساهم بدور مؤثر في وضع التشريعات الخاصة بقضاياها والعمل على إصلاح وتنمية الأسرة المصرية، ووصول الكوتة النسوية إلى 27% حدث استثنائي في الحياة النيابية، ودعم قوي للمرأة من قيادتنا السياسية وتتويجا لجهودها، مؤكدة أنه مسئولية كبيرة وعلى النائبات إثبات جدارتهن تحت قبة البرلمان. وفي الوقت نفسه يعطيهن مساحة لمناقشة التشريعات المنصفة للمرأة والأسرة المصرية.وثمّنت النائبة مايسة عطوة ترأس فريدة الشوباشي لافتتاحية البرلمان "الفصل التشريعي الثاني" الثلاثاء المُقبل 12 يناير بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، مؤكدة أنه حدث استثنائي أعطى للمرأة مكانتها وسط العالم العربي.يُذكر أن قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بشأن تعيين 28 شخصا في مجلس النواب 2021، ودعوة مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل، شمُل تعيين 14 نائبة جديدة في البرلمان، حيث ضمت القائمة: "درية شرف الدين وعبلة الألفي ونيفين الطاهري ودينا إسماعيل وإيمان العجوز وهدى عبدالستار ودينا عبدالكريم ومنال هلال وندى الألفى وفرحة مأمون الشناوي، وآية مدني ونادية السعدني وجيهان زكي وسحر عطية".