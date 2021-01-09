القاهرة: حريصون على إبراز الوجه الحضاري خلال استقبال بطولة العالم لليد

أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية تكثيف الاستعدادات بمحيط ستاد القاهرة والصالة المغطاة بمدينة نصر لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد، معلنا أنه جاري حاليا تركيب الإعلانات الخاصة بالدول المشاركة.وقال نائب المحافظ - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- إن منطقة ستاد القاهرة منذ إقامة بطولة الأمم الإفريقية السابقة وهي مجهزة حيث تم رفع كفاءة المنطقة بشكل جيد داخل وخارج الاستاد ونحن حاليا نقوم بمراجعة كافة الأعمال من تلميع ودهان البلدورات ومراجعة التأكيد على عمل الإنارة بكفاءة وعدم السماح بوجود أسلاك خارج أعمدة الإنارة وإزالة كافة التشوهات والإعلانات على الجدران وإعادة طلائها.وأضاف أنه جارى تكثيف أعمال النظافة وعدم السماح بوجود أى مخلفات وتجهيز الحدائق والمساحات الخضراء بمنطقة الاستاد لإبراز الوجه الحضاري للعاصمة أثناء استقبال ضيوفها.وأشار إلى أن المحافظة مشاركة في غرفة العمليات التى أقامتها وزارة الشباب والرياضة داخل الاستاد ويشارك فيها العديد من الجهات مثل وزارتي السياحة والتنمية المحلية بحيث يكون هناك متابعة مستمرة لكافة الأحداث أولا بأول.وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27 خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.