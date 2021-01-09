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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

63 خريجا من جامعة بوغازيتشي يصدرون بيانا لإدنة قرار أردوغان

السبت 09/يناير/2021 - 11:59 ص
اردوغان
اردوغان
هدير سند
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لا تزال آثار أزمة تعيين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وصي من حزب العدالة والتنمية الحاكم، رئيسًا لجامعة بوغازيتشي مستمرة وتثير الاحتجاجات والتنديدات في الأوساط الأكاديمية وعلى مستوى الشارع، حيث أصدر مجموعة من خريجي الجامعة المرموقة، بمن فيهم الكتاب والفنانين، بيانًا مشتركًا يدينون فيه القرار.

وبحسب صحيفة "بيانت" التركية، أصدر 63 خريجا من خريجي جامعة بوغازيتشي، بيانًا مشتركًا ضد تعيين رئيس جامعي مؤيد للحكومة رئيسا للجامعة، واصفين القرار بأنه من شأنه أن يضر بالقيم التقليدية والمبادىء التي مثلتها الجامعة لمدة 150 عامًا، وأبرزها عدم تعرضها لأي تأثير أو ضغط يجعلها أداة سياسية في يد الحكومة يمكن أن تؤثر على استقلاليتها.

ونقلت الصحيفة عن خريجي الجامعة قولهم في البيان "من الضروري لاستقلالية الجامعة أن تتمتع اللجان المنتخبة ديمقراطيًا والإداريين الأكاديميين بسلطة اتخاذ القرار".

وأضافوا: "يجب أن يتم اختيار المسؤولين الأكاديميين ومديري المؤسسات التعليمية عن طريق الانتخابات وليس من خلال التعيينات، فمن شروط الحرية العلمية والإبداعية أن تحدد الجامعات، كمؤسسات دستورية مستقلة، برامجها الأكاديمية وبرامجها البحثية بقرار من أعضاء هيئة التدريس و أو اللجان الجامعية، وليس بقرارات من الحكومة".

كما جاء في البيان: "بالنظر إلى مساهمة حرية الفكر في الإبداع البشري، فإننا نضع توقيعنا تحت القيم الأساسية المذكورة أعلاه من أجل الحفاظ على البيئة الحرة والديمقراطية، والتي تعبر ضمن أبرز مبادىء جامعة بوغازيتشي".

يأتي هذا فيما تتواصل الاحتجاجات ضد تعيين أردوغان، عضو حزب العدالة والتنمية مليح بولو، وصيا على جامعة بوغازيتشي، حيث وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب على الديمقراطية" من جانب إردوغان، ووجهت انتقادات حادة للتعامل العنيف من جانب الشرطة مع الطلاب المحتجين على قراره.

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