التحفظ على 33 ألف عبوة شاي ونسكافيه مغشوشة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 33072 عبوة "شاى ونسكافيه" مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة وغير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بدون ترخيص قبل ترويجها بالاسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص"، لحيازته سلع مغشوشة ومحاولة ترويجها بالأسواق.تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 33072 عبوة "شاى ونسكافيه" مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة وغير مطابقة للمواصفات، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول الأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.