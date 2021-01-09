«تعمير شمال سيناء»: أنشأنا 5591 وحدة إسكان لخدمة الأهالي

قال رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، المهندس ناجي إبراهيم محمد، إن مشروعات الإسكان والمنازل البدوية من أهم المشروعات التي توليها الدولة اهتماما بالغا؛ وذلك بهدف دعم الاستقرار، وتوطين الأهالي بتجمعات تكون قريبة من أماكن الخدمات والمنشآت الحكومية، من مدارس ومستشفيات ومراكز شباب وأماكن خدمية أخرى في مختلف القطاعات.وأضاف رئيس المنطقة، في بيان له، أنه جرى إنشاء 5591 وحدة إسكان ما بين بدوي ومنخفض التكاليف وإداري واجتماعي وخدمي.وأشار إلى أنه خلال العام المالي الماضي 2019-2020 تم إنشاء 50 منزلا بدويا بتكلفة 28.1 مليون جنيه مناصفة بين مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء؛ بواقع 25 منزلا بكل مركز، منوها إلى أنه جرى افتتاحها في أكتوبر الماضي وتسليمها للمنتفعين من أهالي المركزين.وأوضح رئيس المنطقة أن كل منزل يتكون من غرفتين وصالة ومضيفة ومطبخ وحوش على مساحة إجمالية 120 مترا مربعا، لافتا إلى أنه تم تسليمها كاملة المرافق؛ من مياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة وتنسيق الموقع العام، كما تم تشطيبها وفرشها.وبيّن أنه يجري في خطة العام الحالي 2020-2021 إنشاء 65 منزلا بدويا بتكلفة 35.6 مليون جنيه؛ منها 40 منزلا بالحسنة (25 منزلا بمدينة الحسنة و15 منزلا بتجمع الأصابعة التابع لقرية القسيمة)، و25 منزلا بنخل.