ضبط 219 أسطوانة أكسجين قبل بيعها فى السوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ضمن خطتها للتصدى لمحاولات البعض لحجب أسطوانات غاز الأكسجين وترويج المستلزمات الطبية مجهولة المصدر ضمن الخطة الشاملة للدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا"، فقد أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 4 قضايا بإجمالى مضبوطات "219 أسطوانة غاز أكسجين تم حجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول- 38 قطعة منظم أكسجين بدون مستندات "مجهولة المصدر".يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.