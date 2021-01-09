« لمرضى العزل المنزلي».. تبرعات المشاهير بالأكسجين في المحافظات

مع تزايد الاهتمامات بتوفير أسطوانات الأكسجين للمستشفيات، لما لها من أهمية كبيرة في لمعالجة مرضى كورونا، أُطلقت العديدُ من المبادرات للعمل على توفير الأسطوانات وتوزيعها بشكل جغرافي يساهم بسد العجز في المستشفيات.ودشّن العديد من المواطنين مبادرات تعمل على توفير أسطوانات الأكسجين مجانا في ربوع مصر والمحافظات، وساهم ذلك في تخفيف أعباءً كثيرة على الأطقم الطبية لمعالجة مصابي كورونا، خصوصًا الذين يتلقّون علاجهم بالمنازل.كما انتشرت المشاركات الاجتماعية في توفير الألاف من أسطوانات الأكسجين، لتوحيد الجهود لمعالجة مرضى العزل المنزلي، حيث قدم متطوعو خلالها العديد من الأسطوانات مع تواصل الجهود لزيادة العدد.بينما بادر مشاهير أيضا بالتفاعل مع تلك الأزمة الموحّدة، وحرصًا منهم على أهاليهم في كل مكان، والوقوف بجانب حكومتهم، للانتهاء من أزمة كورونا، حيث شرعوا في مبادرات مماثلة، وقاموا بتوفير العديد من أسطوانات الأكسجين لمعالجة مصابي كورونا بالمنازل.ففي السادس من مساء يناير الماضي أعلن الفنان رامي جمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، توفير أنابيب أكسجين بالمجان في المنصورة لمرضى فيروس كورونا.وطالب من يرغب في التبرع بالمشاركة في مبادرته وذلك قبل ساعات من وفاة شقيقة زوجته بالإصابة بفيروس كورونا.وأوضح نصًّا: «يجري توفير أنابيب أكسجين بالمجان لأهلنا في المنصورة من بكره ولنهاية الأزمة، وأهل الخير اللي حابب يشارك جه وقتنا وبكره هنزل رقم أخويا الصغير هناك للتواصل والترتيب».كما تبرع نجم المنتخب المصري لاعب نادي ليفربول محمد صلاح، بخزان أكسجين طبي لتخفيف معاناة مرضى كورونا في قرية نجريج بمحافظة الغربية.