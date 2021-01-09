رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

« لمرضى العزل المنزلي».. تبرعات المشاهير بالأكسجين في المحافظات

السبت 09/يناير/2021 - 11:48 ص
أسطوانات الأكسجين
أسطوانات الأكسجين
كمال عبد الرحمن
طباعة
مع تزايد الاهتمامات بتوفير أسطوانات الأكسجين للمستشفيات، لما لها من أهمية كبيرة في لمعالجة مرضى كورونا، أُطلقت العديدُ من المبادرات للعمل على توفير الأسطوانات وتوزيعها بشكل جغرافي يساهم بسد العجز في المستشفيات.

ودشّن العديد من المواطنين مبادرات تعمل على توفير أسطوانات الأكسجين مجانا في ربوع مصر والمحافظات، وساهم ذلك في تخفيف أعباءً كثيرة على الأطقم الطبية لمعالجة مصابي كورونا، خصوصًا الذين يتلقّون علاجهم بالمنازل.

كما انتشرت المشاركات الاجتماعية في توفير الألاف من أسطوانات الأكسجين، لتوحيد الجهود لمعالجة مرضى العزل المنزلي، حيث قدم متطوعو خلالها العديد من الأسطوانات مع تواصل الجهود لزيادة العدد.

بينما بادر مشاهير أيضا بالتفاعل مع تلك الأزمة الموحّدة، وحرصًا منهم على أهاليهم في كل مكان، والوقوف بجانب حكومتهم، للانتهاء من أزمة كورونا، حيث شرعوا في مبادرات مماثلة، وقاموا بتوفير العديد من أسطوانات الأكسجين لمعالجة مصابي كورونا بالمنازل.

ففي السادس من مساء يناير الماضي أعلن الفنان رامي جمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، توفير أنابيب أكسجين بالمجان في المنصورة لمرضى فيروس كورونا.

وطالب من يرغب في التبرع بالمشاركة في مبادرته وذلك قبل ساعات من وفاة شقيقة زوجته بالإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح نصًّا: «يجري توفير أنابيب أكسجين بالمجان لأهلنا في المنصورة من بكره ولنهاية الأزمة، وأهل الخير اللي حابب يشارك جه وقتنا وبكره هنزل رقم أخويا الصغير هناك للتواصل والترتيب».

كما تبرع نجم المنتخب المصري لاعب نادي ليفربول محمد صلاح، بخزان أكسجين طبي لتخفيف معاناة مرضى كورونا في قرية نجريج بمحافظة الغربية.

موضوعات متعلقة

جريمة «الابن العاق».. قتل شقيقه وقيد والدته بسبب «تروسيكل» بالإسكندرية

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

«البيئة» تكشف حقيقة ظهور تمساح في ترعة بأسيوط

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

الصور

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

الأكثر قراءة

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

دراسة: بدانة النساء قبل الولادة تعرض أبناءها للعقم مستقبلًا

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

«نينوى» للنشر تصدر كتاب «نساء فى غرفة فرجينيا وولف»

بعد إطلاقها.. التفاصيل الكاملة لمبادرة «اطبع ديجيتال»

«إحراق الكتب» يرصد محاولات التدمير المتعمد للمعرفة

افتتاح المعرض الجماعي «الخروج للنهار» في جاليري «مزاج»