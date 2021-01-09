برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لـ«مافيا اسطوانات الأكسجين»

طالب النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، جميع الأجهزة المختصة والمحافظين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المستشفيات تكثيف الرقابة ضد كل المتاجرين ومحتكري اسطوانات الأكسجين لحجبها وبيعها بأسعار كبيرة في السوق السوداء.وقال أبوجاد، في بيان اليوم، إن نجاح الأجهزة المختصة فى القبض على عدد من المتاجرين ومحتكري اسطوانات الأكسجين يؤكد أن هناك "مافيا" هدفها الرئيسي التربح من المال الحرام حتى ولو كان على حساب صحة المصريين، مؤكدًا أنه لا يتصور عاقل فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تواجه فيه الدولة المصرية وتبذل جميع مؤسساتها بداية من مؤسسة الرئاسة الجهود الجبارة لمنع انتشار فيروس كورونا، وللأسف الشديد نجد أن هناك من ماتت ضمائرهم ويقومون بحجب اسطوانات الأكسجين لبيعها في السوق السوداء.وكانت النيابة العامة قد قررت حبس مدير شركة عدد وأدوات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 20 اسطوانة غاز أكسجين وحجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة.وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون وتمكن رجال مباحث التموين باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط 20 أسطوانة غاز أكسجين تم حجبهم عن التداول بغرض بيعها بغرض بيعهم فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات "بدون ترخيص".