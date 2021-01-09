العقوبة المتوقعة لفتاتين احتفظتا بجثة والدهما 10 أيام

واقعة غريبة هزت محافظة الجيزة، بعد احتفاظ فتاتين من بولاق الدكرور بجثمان والدهما 10 أيام داخل الشقة، بعد وضع بعض الكريمات عليها، في محاولة لتخفيف آثار تعفن الجثة، ولفاها بشاش أبيض واستخدام المعطرات، رافضين زيارة أحد من الأهل.وقال أيمن محفوظ المحامي في تصريحات لـ«الدستور»، إن هذا الفعل غير الطبيعي وغير القانوني يعاقب عليه طبقًا لنص المادة ٢٣٩ من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".وتساءل: "هل يمكن أن يصل الحب للأب إلى تلك الدرجة في رفض فكرة أن الأب توفى وفق السنة الكونية وسيتم الاحتفاظ بجثته رغبة من ابنتيه في أن يظل أبوهما بجوارهما مدة أطول بالطبع هذا الحب مرتبط بالجنون".