التحفظ على 9.35 طن سكر تمويني مدعم في البحيرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط (9،35 طن " سكر تموينى مدعم") مخصص ربطًا على البطاقات التموينية وغير مصرح بتداوله بالأسواق وتم تجميعه دون وجه حق للإتجار به فى السوق السوداء بحوزة (مالك مركز لتعبئة السكر الحر "بدون ترخيص " ) بمحافظة البحيرة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.