رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحفظ على 9.35 طن سكر تمويني مدعم في البحيرة

السبت 09/يناير/2021 - 11:42 ص
سكر تمويني
سكر تمويني
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط (9،35 طن " سكر تموينى مدعم") مخصص ربطًا على البطاقات التموينية وغير مصرح بتداوله بالأسواق وتم تجميعه دون وجه حق للإتجار به فى السوق السوداء بحوزة (مالك مركز لتعبئة السكر الحر "بدون ترخيص " ) بمحافظة البحيرة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

جريمة «الابن العاق».. قتل شقيقه وقيد والدته بسبب «تروسيكل» بالإسكندرية

الإعلام الأمريكى يكشف ما كانت تفعله ميلانيا ترامب وقت اقتحام الكونجرس

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 9-1-2021

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

الصور

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

الأكثر قراءة

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

دراسة: بدانة النساء قبل الولادة تعرض أبناءها للعقم مستقبلًا

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

«نينوى» للنشر تصدر كتاب «نساء فى غرفة فرجينيا وولف»

بعد إطلاقها.. التفاصيل الكاملة لمبادرة «اطبع ديجيتال»

«إحراق الكتب» يرصد محاولات التدمير المتعمد للمعرفة

افتتاح المعرض الجماعي «الخروج للنهار» في جاليري «مزاج»