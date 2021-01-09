«مصر لتأمينات الحياة»: نستهدف تحقيق 8 مليارات جنيه خلال 3 سنوات (خاص)

قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتأمين، إن الشركة تستهدف تحقيق 8 مليارات جنيه أقساطًا خلال 3 سنوات، من خلال العمل على قنوات مختلفة ومنها تطوير الجهاز التسويقي والمبيعات المباشرة للشركة، وكذلك التوسع في تحالفات التأمين البنكي وهي قناة تسويقية وبيعية مهمة جدًا.وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة تستهدف نمذجة الفروع وتأسيس فروع ذكية لمواكبة التقدم التكنولوجي والتعامل مع البنية الرقمية من خلال وضع أُطُرٍ استراتيجيةٍ لتشغيل التحول الرقمي للفروع والتفاعل الإلكتروني لتحقيق رضا العملاء الحاليين والمستهدفين وتطوير صورة الشركة الذهنية.وأكد أن هناك خطة لتقديم خدمات متميزة للعملاء من خلال الاستخدام الآمن لنظام الشركة الجديد (ILIS) وكذلك نظام خدمة العملاء، ووضع الشركة بالشكل الذي يليق بحجمها ومكانتها والتي تعكس التغير في السياسة العامة للشركة والتحول الرقمي الذي تقوم به، فضلًا عن تحقيق الكفاءة الفعلية في التعامل مع العملاء ما يساعد على توفير كلٍّ من الوقت والجهد والتكلفة، وتطبيق نظام اللامركزية في عمليات الإصدار والتعويضات للمساعدة على تقديم خدمة مميزة للعملاء.وأوضح أنه خلال مشروع تطوير نظام التكاليف ستتمكن شركة مصر لتأمينات الحياة من حصر وقياس التكلفة الفعلية للوحدات المنتجة، وإحكام الرقابة على التكاليف وتقييم الأداء، وتوفير قاعدة البيانات اللازمة لخدمة أغراض الرقابة والتخطيط لإعداد الموازنات التخطيطية، ومساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات الخاصة بدعم وترشيد اتخاذ القرارات ورسم السياسات الخاصة بالتسعير الملائم للخدمات والمنتجات التأمينية التي تقدمها الشركة.