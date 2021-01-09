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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«مدبولي» ينعى اللواء محمود مغاورى: شرفت بالعمل معه

السبت 09/يناير/2021 - 11:47 ص
اللواء محمود مغاورى
اللواء محمود مغاورى
محمد إبراهيم
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نعى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في بيان رسمي، اللواء مهندس محمود مغاورى، أمين عام نقابة المهندسين، الذى رحل فجر اليوم السبت.

وقال رئيس الوزراء وفق بيان رئاسة مجلس الوزراء: لقد شرفت بالعمل مع اللواء مغاورى، أثناء رئاسته الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، وكان الفقيد، رحمه الله، مثالًا للإخلاص والتفانى، والعمل بروح الفريق، متمتعًا بخلق رفيع، وتواضع أكسبه احترام الجميع.

وبعث الدكتور مصطفى مدبولى تعازيه إلى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، فى الراحل الكريم، كما بعث تعازيه إلى أسرته الكريمة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته.

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