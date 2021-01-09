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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح الطريق الحر ببنها.. والمرور تناشد المواطنين توخى الحذر

السبت 09/يناير/2021 - 11:52 ص
الطريق الحر
الطريق الحر
كتب صلاح حسنى
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أعلنت الإدارة العامة لمرور القليوبية فتح الطريق الحر بنها شبرا بعد انخفاض الشبورة المائية الكثيفة التي غطت الطرق الرئيسية والفرعية فى قرى ومدن القليوبية منذ الساعات الأولى من اليوم السبت، والتي انعدمت الرؤية على الطريق الزراعى مصر الإسكندرية والطريق الحر شبرا - بنها وبنها - المنصورة.

وطالب مرور القليوبية المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

ودفعت إدارة مرور القليوبية عددًا من الضباط بقيادة العقيد محمد سعد عبدالقادر إلى الطرق الفرعية والسريعة لضبط حركة مرور السيارات وانتظام والتزام السيارات بالسرعة المقررة تجنبًا لحدوث حوادث وسقوط ضحايا من المواطنين وأصحاب السيارات.

وكانت محافظة القليوبية قد شهدت شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

وشددت الإدارة العامة للمرور على قائدى السيارات بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنبًا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

ناشدت إدارة المرور زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

وأشارت إلى أنه يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعًا واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج، مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا.

وأكدت إدارة المرور أنه فى حالة حدوث عطل فجائي للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترًا فى اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.

وأشارت إلى تنسق إدارة المرور مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة سوء الأحوال الجوية من الشبورة الكثيفة على الطرق، لتجهيز رجال المرور على الطرق لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات.

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