رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقيف 3 أشخاص بتهمة اغتيال ناشط في أفغانستان

السبت 09/يناير/2021 - 11:38 ص
اغتيال ناشط في أفغانستان
اغتيال ناشط في أفغانستان
وكالات
طباعة
أوقفت قوات الأمن الأفغانية ثلاثة أشخاص على صلة باغتيال ناشط معروف يرأس منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات الشهر الماضي، وفق ما أعلنت الشرطة الأفغانية السبت.

وتتزايد الجرائم التي تستهدف صحفيين وشخصيات سياسية ومدافعين حقوقيين أكثر فأكثر في الأشهر الأخيرة في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرمرز للصحفيين: "تم توقيف ثلاثة أشخاص على صلة باغتيال محمد يوسف رشيد"، دون أن يحدد تاريخ القبض على الأشخاص الثلاثة أو ما إذا كانوا ينتمون إلى مجموعة معينة.

في 23 ديسمبر، قُتل رشيد، المدير التنفيذي للمنتدى الأفغاني لانتخابات حرة وعادلة في جنوب العاصمة كابول، مع سائقه في كمين نصبه مسلحون بينما كان متوجها بسيارة إلى مقر عمله.

وعام 2004، أسس نادر نادري، وهو أحد مفاوضي الحكومة في الدوحة، المنتدى الأفغاني لانتخابات حرة وعادلة الذي يهدف إلى الترويج للديموقراطية والحوكمة الرشيدة.

وقد أدان مسؤولون أفغان وأجانب اغتياله.

ومنذ نوفمبر، قُتل نائب حاكم كابول وخمسة صحافيين، بالإضافة إلى رشيد.

وبثت هذه الاغتيالات، التي غالبا ما تحدث في وضح النهار خلال الاختناقات المرورية، خاصة في العاصمة، الخوف والفوضى في البلاد.

وألقت السلطات الأفغانية باللائمة على حركة طالبان في الهجمات رغم إعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن بعضها.

في 4 يناير، وجه الجيش الأميركي أصابع الاتهام لحركة طالبان للمرة الأولى في سلسلة من الهجمات التي استهدفت شخصيات أفغانية بارزة.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت العاصمة كابول والعديد من الولايات الأفغانية تصاعدا لأعمال العنف رغم محادثات السلام الجارية بين طالبان والحكومة منذ سبتمبر في الدوحة.

وافتتحت جلسة جديدة من هذه المحادثات، التي تم تعليقها في منتصف ديسمبر بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 20 عاما، الأربعاء في العاصمة القطرية.

موضوعات متعلقة

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

جريمة «الابن العاق».. قتل شقيقه وقيد والدته بسبب «تروسيكل» بالإسكندرية

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

عبدالله جمعة يكذب فاروق جعفر (صورة)

الصور

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

الأكثر قراءة

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

دار «روافد» تطرح رواية «وهم يُنكِرون» لــ إسراء إمام

الشروق تصدر الطبعة الثالثة من «فساد الأمكنة» لصبري موسى

«نينوى» للنشر تصدر كتاب «نساء فى غرفة فرجينيا وولف»

بعد إطلاقها.. التفاصيل الكاملة لمبادرة «اطبع ديجيتال»