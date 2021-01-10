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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

نيولوك المشاهير.. أحدث قصات الشعر الكاريه لعام 2021

الأحد 10/يناير/2021 - 12:06 ص
قصات الشعر الكاريه
قصات الشعر الكاريه
هويدا سعيد
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تسعى كل سيدة إلى التميز في إطلالتها سواء في ملابسها أو مكياجها الخاص أو قصات شعرها، ومع تنوع صيحات قصّات الشعر، أصبحت موضة الكاريه هي السائدة بين النجمات مؤخرًا بطرق مختلفة، وباتت منتشرة بين صفوف المشاهير من الفنانات وأهل الفن حول العالم.

«الدستور» يرصد أبرز قصَّات الشعر الكاريه لعام 2021 التي تبرز ملامحك وأناقتك.


كاريه فلافي
كاريه فلافي
- قصة شعر كاريه فلافي
تٌعتبر من أبرز قصات الشعر كاريه لعام 2021، وتتميز بأسلوبها المتنوع الذي يتيح لكِ اعتمادها بغض النظر عن شكل وجهك.


قصة الوجه الطويل
قصة الوجه الطويل
- قصة الوجه الطويل
قصة كاريه مع غرة جانبية التي تعد هذه القصة من أحدث صيحات قصّات الشعر لعام 2021 وهذه القصّة ملائمة للوجه الطويل.


قصة شعر كاريه
قصة شعر كاريه
- قصة شعر كاريه متساوي الطول
لمحبي المظهر الكلاسيك، عليكِ بقصة كلاسيكية هادئة، قصّة شعر كاريه متساوية الطول ستكون خيارك الأمثل.
غرة جانبية
غرة جانبية
- كاريه مع غرة جانبية
تتميز هذة القصّة بأنها تليق بمختلف الوجوه، وهذا ما يميزها عن غيرها من القصات.
كاريه طويل مدرج
كاريه طويل مدرج
- كاريه طويل مدرج
تُعتبر قصات الشعر الكاريه المدرج ضمن أحدث قصات الشعر لهذا العام، خاصة أنها مناسبة للسهرات والحفلات، كما أنَّها تناسب كذلك صاحبات الشعر الخفيف.
شعر متدرج الأطراف
شعر متدرج الأطراف
- شعر متدرج الأطراف
تعتب من أجر القصات التي يمكن أن تطلي بها حيث يتم تقصير الشعر حتى الأذن، وتكون الجهة الأخرى أطول قليلًا.
شعر كاريه مع غرة
شعر كاريه مع غرة أمامية
- شعر كاريه مع غرة أمامية
ستمنحك هذه القصَّة شعورًا بالثقة ومظهرًا أصغر سنًا، وإطلالة مُفعمة بالتجدّد والاختلاف في الحفلات أو المناسبات، كما أنَّها تُعتبر من أحدث صيحات الموضة، وتعتمد على قصّ الشعر بطريقة متساوية الطول.
قصة الجرأة
قصة الجرأة
قصة الجرأة
تُعتبر هذه القصة من أكثر القصات العصرية والبساطة والنعومة وتتسم بالجرأة، ويتدرّج فيها الشعر بشكل بسيط في الطول من الخلف إلى الأمام، أقصر فأطول.

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