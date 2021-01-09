الوزراء: إجراء امتحانات تحريرية لتقييم «أولى وتانية وتالتة ابتدائى» شائعة

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.وأكد المركز، في بيان له اليوم، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، مُوضحةً أنه يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية- التحريرية- المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.