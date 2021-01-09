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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قرية بالمنوفية تواجه كورونا.. ووكالة الأنباء الصينية تشيد بها

السبت 09/يناير/2021 - 11:37 ص
قرية ميت خاقان
قرية ميت خاقان
ولاء القاضى
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ضربت قرية ميت خاقان التابعة لمركز ومدينة شبين بالمنوفية، مثلا للتكاتف والتعاون من أجل العبور بأزمة كورونا، وأكد أمين محمد هيكل، أحد مؤسسي الحملة، أن خطورة الموجة الثانية جلعت شباب القرية يقررون إطلاق المبادرة لمنع زيادة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على أرواح المصابين، في ظل زيادة الأعداد في مستشفيات العزل الصحي، على أن المبادرة يتم تنفيذها بالجهود الذاتية لخدمة القرية، ودون أن يتكلف المصاب أي أعباء مالية سواء من غير القادرين أو ميسوري الحال، فالمبادرة تقوم بمساعدة الجميع.

وأضاف "هيكل"، أن المبادرة تم دعمها بعدد 52 أسطوانة أكسجين، ومولدات أكسجين، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم، وأجهزة قياس النبض، بجانب مرور الأطباء على الحالات التي تخضع للعزل المنزلي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان، مؤكدا أنه يتم توفير الكمامات في المساجد خاصة في صلاة الجمعة، والأسواق لمنع زيادة انتشار فيروس كورونا في القرية.

وأشار أحد مؤسسي الحملة إلى أن وكالة الأنباء الصينية الرسمية، تداولت التجربة وأشادت بها،  قائلا: "هذه الإشادة هتحمس جميع الشباب على استكمال العمل وتطوير الفكرة واستمرارها لشعورهم بالمسؤولية أكثر وأكثر"، مؤكدا أنه يتم دراسة تقديم مساعدات غذائية للأسر المصابة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة في حال إصابة من يعول الأسرة تخفيفا عليهم.

وتابع، "نقوم بصرف الأدوية مجانا للمصابين في العزل المنزلي ونتابع حالتهم بشكل مستمر، بجانب توفير مواد التعقيم والتطهير لهم، وكذلك رش وتعقيم الشوارع بالقرية بالمطهرات"، موضحا أن المبادرة يتم الترويج لها من خلال الدعاية التقليدية ومواقع التواصل الإجتماعي لكل يتابعها جميع أهالي القرية، مشدد علي أن الهدف من المبادرة محاولة نساعدة الدولة في ظل تفشي فيروس كورونا.
قرية ميت خاقان
قرية ميت خاقان
قرية ميت خاقان
قرية ميت خاقان

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