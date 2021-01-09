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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

قطر تعلن إجراءات الخروج والدخول بعد فتح الحدود مع السعودية

السبت 09/يناير/2021 - 11:37 ص
منفذ أبو سمرة الحدودي
منفذ أبو سمرة الحدودي
نيفين أشرف
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أعلنت قطر عن تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية على جميع القادمين عبر منفذ أبو سمرة الحدودي اعتبارًا من اليوم السبت، وذلك بعد فتح الحدود مع المملكة العربية السعودية، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب الاتصال الحكومي بدولة قطر، في بيان له اليوم: "وفقًا لإجراءات فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبناءً على سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر المعمول بها في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، فقد تقرر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية على جميع القادمين عبر منفذ أبو سمرة الحدودي اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٩ يناير ٢٠٢١".

‏‎ووفقًا للبيان: "يلزم جميع القادمين إلى دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) والحصول على شهادة الخلو من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد عن ٧٢ ساعة".

و‏‎سيخضع جميع القادمين لحجر فندقي لمدة أسبوع على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الإلكتروني لـ "اكتشف قطر" قبل الوصول إلى دولة قطر، كما يجب على المسافرين من دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي إجراء حجز لحجر فندقي بتاريخ العودة قبل مغادرتهم للبلاد.

‏‎وشدد البيان على جميع القادمين، التوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر الفندقي مع اتباع سياسة وشروط الحجر الصحي، إضافة إلى تحميل تطبيق "احتراز" المعني بتتبع السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا، علمًا بأن هذه الإجراءات خاضعة للتغيير بحسب تطورات وضع الوباء في الدولة وحول العالم.

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