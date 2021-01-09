مات بالسرطان.. من هو الفنان الكويتي صادق الدبيس؟

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني الكويتي صباح اليوم السبت، عقب خبر وفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس، حيث أعلنت الصحف الكويتية عن وفاة الفنان صادق الدبيس عن عمر ناهز الـ62 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.وفي هذا السياق ترصد الدستور أبرز المعلومات عنه.- صادق عبد الله صالح الدبيس- ولد في 14 مارس 1958 وتوفي في 9 يناير 2021).-ممثل كويتي- دخل المجال الفني عام 1983 وشارك في أعمال عديدة.-شارك في العديد من البرامج والأعمال الفنية منها سلامتك وقاصد الخير وأبناء الغد وسوق المقاصيص.-أصيب بمرض السرطان الأمعاء في العام 2019، ومن ذلك الوقت وهو يعالج بالكيماوي.- ظهر مؤخرا في حالة صحية متدهورة، وبدا عليه الإعياء الشديد، وفقد الكثير من وزنه، وكان يتلقى العلاج داخل المستشفى.